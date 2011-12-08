Законопроект про заборону реклами ліків на ТБ знято з порядку денного ВР

Законопроект, що передбачає заборону реклами лікарських засобів на телебаченні, знято з порядку денного Верховної Ради України.

Про це повідомляє ZN.UA.

За інформацією видання, законопроект №7007 від 21 липня 2011 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів у сфері охорони здоров`я (щодо посилення контролю за обігом лікарських засобів, харчових продуктів для спеціального дієтичного вживання, функціональних харчових продуктів і дієтичних добавок)» знято з порядку денного. Ініціаторами законопроекту, який зокрема передбачає заборону реклами лікарських засобів на телебаченні, виступили народні депутати Тетяна БАХТЄЄВА (Партія регіонів), Юрій ГАЙДАЄВ (КПУ), Володимир КАРПУК (НУ-НС) і Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ («БЮТ-Батьківщина»).

Як повідомив В.КАРПУК, законопроект, який уже пройшов перше читання, потрапив до порядку денного з великими труднощами, але потім усе одно був знятий. «Фармфірми, ви ж розумієте, реклама лікарських засобів... І власники телеканалів, які є в залі, не проголосували б за цей законопроект незалежно від політичних поглядів», - зазначив депутат.

Водночас В.КАРПУК підкреслив, що це питання не можна залишати без уваги, оскільки реклама ліків на телебаченні завдає величезної шкоди людям.

За інформацією ZN.UA, реклама медичних препаратів становить 25-30% бюджетів українських телеканалів.

Раніше голова Державної служби лікарських засобів Олексій СОЛОВЙОВ заявляв, що «в тому вигляді, в якому зараз у нас рекламуються ліки, - це неприпустимо в цивілізованій країні». «Лікувати має лікар, а не телевізор. Усі фальсифіковані ліки, які ми знаходимо, входять до ТОП-10 продажів і ТОП-10 найбільш рекламованих ЛЗ у країні. При цьому в Україні, як і в усіх країнах світу, найчастіше населення страждає від захворювань серцево-судинної системи, а завдяки телевізору найчастіше у нас купують препарати, які нібито стабілізують роботу шлунково-кишкового тракту», - пояснив О.СОЛОВЙОВ.