KFW надасть 2 млн. євро для розвитку соціальної інфраструктури українських регіонів

Уряд своїм розпорядженням схвалив проект фінансової і проектної угоди між Міністерством соціальної політики (одержувачем), Українським фондом соціальних інвестицій (агентство з реалізації проекту) і німецькою кредитною установою KFW на 2 млн. євро.

Як повідомляється на офіційному сайті Мінсоцполітики, проект "Сприяння розвитку соціальної інфраструктури. Додатковий компонент "Пілотний захід "Міський простір" спрямовано на соціальний розвиток регіонів України.

Проект фінансової і проектної угоди передбачає продовження співпраці між українським урядом і німецькою кредитною установою KFW.

Розпорядником коштів і агентством з реалізації проекту визначено Український фонд соціальних інвестицій.