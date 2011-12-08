KFW надасть 2 млн. євро для розвитку соціальної інфраструктури українських регіонів
15:04, 08 грудня 2011Соцполітика
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Уряд своїм розпорядженням схвалив проект фінансової і проектної угоди між Міністерством соціальної політики (одержувачем), Українським фондом соціальних інвестицій (агентство з реалізації проекту) і німецькою кредитною установою KFW на 2 млн. євро.
Як повідомляється на офіційному сайті Мінсоцполітики, проект "Сприяння розвитку соціальної інфраструктури. Додатковий компонент "Пілотний захід "Міський простір" спрямовано на соціальний розвиток регіонів України.
Проект фінансової і проектної угоди передбачає продовження співпраці між українським урядом і німецькою кредитною установою KFW.
Розпорядником коштів і агентством з реалізації проекту визначено Український фонд соціальних інвестицій.
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