Мінсоцполітики пропонує ввести непряму оцінку доходів громадян для призначення соцдопомоги

Міністерство соціальної політики України підготувало урядову постанову «Про введення непрямої оцінки доходів громадян для призначення соціальної допомоги».

Текст документа розміщено на офіційному сайті міністерства.

Проектом постанови передбачається ввести з 1 квітня 2012 року непряму оцінку доходів громадян. Зокрема, пропонується затвердити порядок впровадження непрямої оцінки доходів громадян для призначення соцдопомоги.

Згідно з порядком, непряма оцінка доходів проводиться на підставі інформації, внесеної заявником у декларацію, затверджену наказом Мінпраці від 22 липня 2003 року №204.

За результатами проведення непрямої оцінки доходів сімей органи соціального захисту населення двічі на місяць формують списки сімей, інформацію про доходи яких рекомендується перевірити соціальному інспекторові.