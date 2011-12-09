Держінспекція з питань праці не може ефективно контролювати дотримання прав людини - експерт

Державна інспекція з питань праці не може на сьогодні ефективно здійснювати контроль за дотриманням прав людини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час "круглого столу" заявила представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини Наталія ІВАНОВА.

"На сьогодні інспекція (з питань праці - УНІАН) не настільки потужний орган, який міг би ефективно стежити за дотриманням трудових прав людини і, крім того, здійснювати інформаційну роботу, яка дозволяє попереджати порушення цих прав.

Тільки нещодавно на сайті міністерства з'явилася інформація, контактна інформація, хоч би якісь новини щодо діяльності інспекції", - зазначила вона.

Н.ІВАНОВА висловила надію на те, що у рамках адміністративної реформи інспекція з праці буде посилена як кадрами, так і в питанні інституціональному - матеріальними ресурсами, фінансовими ресурсами, механізмами здійснення контролю.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2011 року голова інспекції - Головний державний інспектор з питань праці Андрій ЧЕРКАСОВ заявляв про необхідність збільшити штат інспекції майже у 5 разів - з нинішніх 916 до 4 959 осіб для того, щоб вона могла повністю охоплювати порушення у сфері трудових стосунків в країні.

За його словами, така кількість працівників інспекції дозволить проводити перевірки на підприємствах раз на 5-6 років, а не раз на 38 років, як це відбувається сьогодні.

Голова інспекції очікує, що досягти такої кількості співробітників можливо завдяки адміністративній реформі і реформуванню інших контролюючих органів, діяльність яких перетинається з діяльністю інспекції з питань праці.