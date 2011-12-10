Парламент Казахстану заснував нове свято - День першого президента

Сенат (верхня палата) парламенту Казахстану на пленарному засіданні в суботу прийняв закон, що передбачає заснування нового державного свята - Дня першого президента республіки, передає РІА «Новости».

"Усвідомлюючи величезний внесок першого президента й засновника держави, група депутатів сенату вийшла з ініціативою внести на засідання палати відповідно до пункту 1 статті 61 Конституції, пунктом 1 статті 15 закону "Про парламент Республіки Казахстан і статус його депутатів", а також 55 пункту регламенту сенату проект закону "Про внесення доповнення до Закону Республіки Казахстан "Про свята в Республіці Казахстан" і пропонуємо вважати 1 грудня державним святом", - сказав сенатор Анатолій БАШМАКОВ, виступаючи в суботу на пленарному засіданні парламенту.

"Саме в це день було обрано першого президента, було встановлено інститут президентства республіки Казахстан", - додав сенатор.

Закон передано на підпис глави держави.