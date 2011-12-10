У Донецьку держвиконавці зажадали від чорнобильців добровільно припинити акцію

Державні виконавці 9 грудня знову зажадали від протестуючих у Донецьку чорнобильців добровільно припинити акцію, але вже до 10:00 13 грудня (раніше державні виконавці вимагали припинити акцію до ранку 9 грудня).

Як передає кореспондент УНІАН, в наметове містечко чорнобильців біля будівлі облуправління Пенсійного фонду держвиконавці прийшли 9 грудня надвечір.

Вони зачитали учасникам акції судову постанову про те, що протестанти повинні добровільно припинити акцію і розібрати намети до ранку 13 грудня, після цього держвиконавці спішно покинули наметове містечко.

Протестуючі чорнобильці одразу зазначили, що вказана дата у чомусь символічна, оскільки передує дню, коли в Україні вшановують учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (14 грудня).

«Про силове знесення містечка поки що не говорили, поки нам дали термін до 13 числа, зачитавши при цьому антиконституційне рішення Донецького окружного суду про те, що громадянам України не можна збиратися по двоє, троє і більше осіб», - сказав учасник акції Володимир ПЕТРЕНКО, коментуючи спілкування з держвиконавцями.

Чорнобильці також заявили про те, що вони будуть продовжувати свій протест у тій формі, в якій почали, і на тому ж місці, тому зносити намети добровільно не мають наміру.

«Ось так буде вшанування чорнобильців 14 грудня! Ось це - справжнє вшанування у День ліквідатора!.. Ось це ліквідація буде!... Оце так шанують! Дякуємо Президенту-шанувателю», - емоційно заявив журналістам В.ПЕТРЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня в Донецьку в наметове містечко біля будівлі управління Пенсійного фонду до протестуючих чорнобильців уже приходили державні виконавці і вимагали, згідно з рішеннями Донецького окружного адміністративного суду (від 23 листопада і 1 грудня) у зв`язку із загрозою теракту в Донецьку припинити акцію до 10:00 9 грудня.