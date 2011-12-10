Тігіпко розповів, хто отримуватиме соцпільги

Соціальні пільги повинні одержувати лише ті сім`ї, дохід яких нижчий за сукупний прожитковий мінімум на кожного члена сім`ї.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем`єр-міністр-міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО в ефірі «Шустер Live» на Першому національному телеканалі».

«Наступний крок, який, я вважаю, зараз міністерство зробить... це галузеві пільги (реформування пільг – УНІАН), які у нас поки що залишилися. Але ввести один простий принцип – є прожитковий мінімум на людину в сім`ї. От якщо сім`я живе нижче за цей прожитковий мінімум, пільги включаються. Якщо сім`я живе вище за прожитковий мінімум, включаючи дітей і т.д., пільги не включаються», - сказав він.

Водночас С.ТІГІПКО наголосив, що він виступає проти повної відміни пільг.

Разом з тим, народні депутати відзначили, що на сьогодні рівень прожиткового мінімуму для різних категорій громадян є значно заниженим.

Нагадаємо, прожитковий мінімум і рівень мінімальної зарплати для працездатних осіб в Україні у 2012 році збільшиться на 12,9% - з 1 004 (на 1 грудня 2011 року) до 1 134 грн.