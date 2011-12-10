Розроблюється закон, який регулюватиме надання пільг народним депутатам

Міністерство соціальної політики України розробляє законопроект, що передбачає надання пільг народним депутатам, якщо дохід на члена їхньої сім`ї не перевищуватиме прожиткового мінімуму.

Про це йдеться в статті «Податок на багатство: відповідальність і справедливість» віце-прем`єр-міністра - міністра соціальної політики Сергія ТІГІПКА в газеті «Дзеркало тижня» (№45).

«Найближчим часом Мінсоцполітики внесе законопроект, який передбачає, що пільги народним депутатам, депутатам місцевих рад, прокурорам, суддям, представникам силових структур та іншим категоріям пільговиків надаватимуться лише в тому випадку, якщо дохід на члена сім`ї цієї людини не перевищуватиме прожиткового мінімуму», - йдеться в статті.

С.ТІГІПКО не виключає, що такі ініціативи неминуче натраплять на жорсткий опір і критику бюрократичного апарату. «Але цей опір треба долати. Якщо ми говоримо про скорочення витрат і підвищення податкового навантаження на багатих, то перш за все потрібно починати з себе», - вважає віце-прем`єр-міністр.