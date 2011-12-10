Українські суди забороняють понад 90% акцій протесту - Карпачова

Українські суди сьогодні забороняють понад 90% акцій протесту.

Про це говориться у переданному УНІАН зверненні Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ з нагоди Дня прав людини.

“Підприємці, фермери, ветерани війни і праці, інваліди-чорнобильці виходять на акції протесту з вимогою забезпечити суворе дотримання їхніх законних прав. На жаль, українські суди забороняють сьогодні понад 90 відсотків акцій протесту. Вважаю, що права на вираження свободи думки і слова, мирних зборів і маніфестацій мають бути гарантовано дотримані”, - наголосила вона.

Підтримуючи реформаторські прагнення влади, Н.КАРПАЧОВА зазначила, що без діалогу влади та громадськості марно розраховувати на успіх, адже під час впровадження реформ непорушними мають залишатися принципи верховенства права, справедливості, поваги до прав і свобод людини та її гідності. Реформи мають призводити не до звуження гарантованих Конституцією та законами України прав громадян, а до їх реального забезпечення.

“У цей день хочеться вірити, що забезпечення невід’ємних прав і свобод кожної людини, повага до загальнолюдських цінностей, найкращих традицій і досягнень Українського народу стануть нарешті основою національної ідеї, яка зможе консолідувати суспільство й сприятиме подальшому демократичному і стабільному розвитку України”, - сказала вона.