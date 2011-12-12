У Донецьку згорнуто всі намети чорнобильців. Крім одного - нардепа Гриценка

У Донецьку в наметовому містечку протестуючих чорнобильців добровільно згорнуто всі намети окрім одного великого, що належить народному депутатові України Анатолію ГРИЦЕНКУ.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив керівник Донецької обласної організації партії «Громадянська позиція», помічник народного депутата Олександр ГЕВЕЛЄВ.

За його словами, 11 грудня весь день з протестуючими чорнобильцями вели переговори керівники Донецької обласної державної адміністрації.

За підсумками переговорів, велика частина чорнобильців на чолі з головою Донецької облаорганізації Всеукраїнської громадської організації інвалідів Чорнобильської катастрофи «Чернобиль-Єдність» Миколою ГОНЧАРОВИМ погодилися на запропоновані умови влади припинити акцію взамін на гарантію виплати пенсій в повному розмірі за листопад і грудень 2011 року, і почали згортати свої намети.

О.ГЕВЕЛЄВ сказав, що на його запитання про те, що відбувається і чому демонтуються намети, «одні з найбільш ініціативних раніше учасників акції відповіли, що вони втомилися боротися і зараз не відчувають підтримки ні з боку регіонів, ні з боку своїх громадян».

О.ГЕВЕЛЄВ також зазначив, що частина ініціативної групи, людей 6-7, серед яких і інвалід-чорнобилець Володимир ДЕРКАЧ, висловили незгоду з ухваленим рішенням і заявили про те, що вони «не продаються, а продовжують акцію протесту, домагаючись пенсійних виплат не лише для учасників голодування, але й для всіх чорнобильців в Україні». І, оскільки великий намет є особистою власністю А. ГРИЦЕНКА, то вона залишається на місці і ті, хто вирішив продовжити акцію, перебувають на місці, підсумував керівник Донецької облорганізації партії «Громадянська позиція». Він висловив повну підтримку тим, хто вирішив продовжити протест.

Нагадаємо, раніше всі протестуючі заявляли, що компроміс з владою неможливий.

У свою чергу, прес-секретар губернатора Донецької області Римма ФІЛЬ повідомила, що 11 грудня в другій половині дня в наметове містечко до чорнобильців приїздив голова ОДА Андрій ШИШАЦЬКИЙ і о 19.30 «переговори завершилися».

«Чорнобильці припиняють акцію і згортають намети. В Пенсійному фонді виділено місце, де зберігатимуться ці намети, частину їх люди заберуть з собою і виїдуть», - сказала речниця, додавши, що місто виділило мікроавтобуси і надало допомогу комунальних служб для збору наметів.

За словами Р.ФІЛЬ, за підсумками переговорів було ухвалено рішення, що «буквально завтра» Донецька облрада з свого бюджету виділить 0,5 млн. грн., а також з бюджетів міст і районів регіону також буде виділено 0,5 млн. грн., крім того, частина коштів «надійде з позабюджетних фондів, щоб компенсувати втрати виплат чорнобильцям».

«Плюс наступного року в січні ще 300 тис. буде виділено, - додала прес-секретар губернатора. - Це буде одноразова допомога і постраждалим, і інвалідам першої групи, які її особливо потребують».

За словами Р.ФІЛЬ, «завтра активісти мають надати списки тих, кому буде виділено гроші».