У Донецьку силоміць демонтували останній намет чорнобильців

У Донецьку, біля будівлі регіонального управління Пенсійного фонду, силоміць демонтували останній намет, кілька протестуючих чорнобильців залишилися просто неба.

Про це вчора пізно ввечері по телефону повідомив кореспонденту УНІАН Володимир ДЕРКАЧ - один з членів ініціативної групи чорнобильців, який вийшов з переговорного процесу і не погодився на запропоновану владою посписочну компенсацію пенсій учасникам акції.

«Я знаходився в наметі, я не спілкувався з тими, хто демонтував намет, ми сиділи в наметі, нас тут було багато – разом з усіма чоловік 20, ми сиділи і дивилися на всі ці дійства. Тут було багато людей, зокрема й міліція», - сказав він.

За словами В.ДЕРКАЧА, його однодумців, протестуючих чорнобильців, «залишилося 6 чоловік, з них один хлопець, який приїхав нас підтримати з Вінниці і вже два дні з нами».

За словами В.ДЕРКАЧА, він розчарований тим, що сталося. Разом з тим він підкреслив, що тим учасникам акції, які залишилися, іти нікуди, адже вони ще не добилися виконання своїх вимог.

«Що мені сказати?.. Те, що сьогодні зробила влада, я вважаю, що нам просто плюнули в обличчя. Я сьогодні, коли зрозумів, в який бік повертається переговорний процес між владою і протестуючими, я звідти пішов і сказав, що в цьому шоу брати участі не бажаю. Це був торг. Розумієте, коли пропонують, а хтось погоджується зі списком, це як за часів Сталіна і Берії складали списки і розстрілювали. Але що найстрашніше – це те, що в людей сьогодні розстріляли надію», - пояснив В.ДЕРКАЧ.

На запитання, скільки ж чорнобильців увійшло до списку, згідно з яким виплатять грошову компенсацію пенсій за листопад-грудень, він відповів: «Я не знаю, скільки чоловік в цьому списку, мені плювати на ці списки. І якщо вони мене туди внесуть, я не погоджуватимуся, але я кричатиму їм, що я з цими списками не згоден. Адже я стояв тут не за подачки, не за гроші, а за законність. Оскільки є вагоміші в житті речі – це честь, совість і гідність».

Як повідомляв УНІАН, чорнобильці з 14 листопада пікетували Управління ПФУ в Донецькій області, вимагаючи виплати їм законних пенсій у повному обсязі. 15 листопада учасники акції оголосили голодовку. Також чорнобильці погрожували самоспаленнями, якщо силові структури застосують до них силу.

Уночі 24 листопада Донецький окружний адміністративний суд задовольнив позов Донецької міськради про заборону акції протесту-голодовки біля будівлі обласного управління Пенсійного фонду через загрозу теракту.

27 листопада працівники МНС у супроводі міліції демонтували намети згідно з рішенням суду про заборону акції. Під час демонтажу помер 70-річний шахтар-інвалід Геннадій Конопльов, який був головою ветеранської організації учасників і дітей війни в місті Родінському, а також членом партії «Батьківщина».

29 листопада на місці демонтованого намету чорнобильці встановили новий армійський намет з дощатою підлогою, розрахований на 60 чоловік.

Уночі 1 грудня Донецький окружний адміністративний суд знову виніс постанову про заборону протестуючим чорнобильцям проводити свою акцію голодовки в наметовому містечку біля будівлі регіонального Пенсійного фонду.

Учора, 11 грудня, місцева влада запропонували чорнобильцям згорнути акцію протесту, обіцяючи виплатити повну компенсацію пенсійних виплат за листопад-грудень поточного року. Після цього чорнобильці добровільно згорнули всі намети, окрім одного великого, що належить народному депутату України Анатолію ГРИЦЕНКУ.

За підсумками переговорів більша частина чорнобильців на чолі з головою Донецької облорганізації Всеукраїнської громадської організації інвалідів Чорнобильської катастрофи «Чернобиль-Єдність» Миколою ГОНЧАРОВИМ погодилася на запропоновані умови влади припинити акцію на гарантію виплати пенсій у повному розмірі за листопад і грудень 2011 року.