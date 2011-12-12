Громадські організації підписали Меморандум про створення Комітету захисту протестувальників

Представники чотирьох всеукраїнських громадських організацій підписали Меморандум про створення Комітету захисту протестувальників.

Відповідний документ був підписаний сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

Під Меморандумом свої підписи поставили: співголова Громадського руху "Вперед"! Андрій ПАНАЕТОВ, голова Громадської організації "За правову державу" Лариса ЛЯДОВА, представник Чорнобильського руху України голова Полтавської організації ВГО "Союз Чорнобиль України" Віктор СЕРДЮК і голова Хмельницької обласної організації "Діти війни" Галина АНТОНЮК, а також учасник Податкового майдану Сергій КОСТАКОВ.

"Меморандум буде підписаний в усіх регіонах, в усіх областях з організаціями, які готові сьогодні до активних громадських дій. Тим самим ми забезпечимо юридичний захист, ми постараємося організувати технічну підтримку і постараємося консолідувати максимально цивільні акції протесту", - зазначила народний депутат голова парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

За словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, Комітет захисту протестувальників дозволить українському суспільству координувати свої дії з проведення будь-яких громадських акцій, спрямованих проти свавілля влади.

Народний депутат нагадала, що рівно 30 років тому в тоталітарній Польщі влада ввела воєнний стан, не впоравшись зі знаменитою профспілкою "Солідарність". На її думку, солідарність - це та цінність, яку необхідно відродити Україні. "Сьогодні влада намагається залякати або зламати кожного окремо. І тому суспільству треба об'єднуватися. Солідарність - це та основа, на якій ми можемо побудувати нормальну, процвітаючу, європейську Україну. Ми усвідомлюємо свою відповідальність за майбутнє країни. І ми разом нестимемо цю відповідальність, захищаючи права українських громадян", - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

"Чим нас буде більше, чим ми більше координуватимемося між собою, солідарні між собою, тим сильніше ми зможемо сьогодні протистояти чинній владі", - підкреслила вона.

За словами учасника податкового майдану С. КОСТАКОВА, люди, які беруть участь в акціях протесту, потребують професійного захисту своїх прав.

Голова громадської організації "За правову державу" Л.ЛЯДОВА, яка також підписала меморандум, повідомила, що у разі незаконних дій влади координаційна рада комітету захисту звертатиметься в міжнародні судові інстанції.

Також учасники прес-конференції закликали усе активне громадянське суспільство підтримати акції протесту, присвячені Дню ліквідатора наслідків чорнобильської катастрофи, - 14 грудня. "Ми знаємо, як чинить влада по відношенню до тих, хто 25 років тому врятував усю Європу від смертельної загрози. Наш громадський обов'язок - виявити солідарність. Ми покажемо владі, що сьогодні усе суспільство єдине, і ми нікого не залишимо наодинці з жорстокістю влади", - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Основними напрямками діяльності Комітету будуть координація протестних акцій по усій Україні, оперативне реагування на будь-які порушення прав громадян, правовий захист учасників протестів, інформування української і світової громадськості про порушення прав українських протестувальників і волонтерський рух, спрямований на збір коштів для надання матеріальної підтримки протестувальникам.