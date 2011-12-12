У Львові чорнобильці перекрили рух біля ОДА

Сьогодні у Львові представники чорнобильських організацій і громадського руху „Вперед!” перекрили на 20 хвилин рух транспорту біля будівлі Львівської обласної державної адміністрації, у такий спосіб протестуючи проти знесення наметового містечка чорнобильців у Донецьку.

Про це повідомив УНІАН один з учасників акції протесту чорнобильців у Львові, співголова ГР „Вперед!” Руслан СЕКЕЛА.

За його словами, представники чорнобильських організацій, тримаючись за жовту стрічку, заблокували піший перехід біля Львівської ОДА, внаслідок чого там утворився великий затор із автомобілів.

Він також зазначив, що представники міліції, які постійно чергують біля наметового містечка чорнобильців у Львові, не заважали проведенню акції.

„Сьогодні учасники наметового містечка у Львові, до яких приєдналися представники чорнобильських організацій і руху „Вперед!”, провели акцію тимчасового перекриття руху, вимагаючи від влади повернути на місця демонтовані у Донецьку намети чорнобильців і надати дозвіл чорнобильцям Києва встановити намети біля Кабінету міністрів України”, - розповів Р.СЕКЕЛА.

Він також повідомив, що чорнобильці Львівщини надалі продовжують свою акцію протесту у наметовому містечку біля приміщення Львівської ОДА і мають намір до чотирьох встановлених наметів додати ще один від львівського козацтва, члени якого долучилися до протестних акцій чорнобильців у Львові.

За словами Р.СЕКЕЛИ, з початку акції протесту чорнобильців у Львові, яка триває у 4 наметах біля Львівської ОДА з 6 грудня, за медичною допомогою звернулося 34 особи з числа учасників акції, і вони перебувають на стаціонарному лікуванні з діагнозами гіпертонічний криз, запалення легень та ГРВІ.

Р.СЕКЕЛА також поінформував, що 30 представників чорнобильських організацій Львівщини 13 грудня виїдуть до Києва, щоб взяти участь у Всеукраїнській акції протесту 14 грудня, в День вшанування пам’яті учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, біля Кабінету міністрів України.

Як повідомляв УНІАН, в Донецьку чорнобильці з 14 листопада пікетували Управління ПФУ в області, вимагаючи виплатити їм законні пенсії у повному обсязі. 15 листопада учасники акції оголосили голодування.

Вночі 24 листопада Донецький окружний адміністративний суд задовольнив позов Донецької міськради про заборону акції протесту біля управління Пенсійного фонду через загрозу теракту.

27 листопада співробітники МНС у супроводі міліції демонтували намети згідно з рішенням суду про заборону акції. Під час демонтажу помер 70-річний шахтар-інвалід Геннадій Конопльов, який був головою ветеранської організації учасників і дітей війни у місті Родинське, а також членом партії «Батьківщина».

29 листопада на місці демонтованого намету чорнобильці встановили новий армійський намет з дощатою підлогою, розрахований на 60 осіб.

Уночі 1 грудня Донецький окружний адміністративний суд знову виніс рішення про заборону протестуючим чорнобильцям проводити свою акцію.

Учора, 11 грудня, за підсумками переговорів більша частина чорнобильців погодилася на запропоновані умови влади припинити акцію, отримавши гарантію виплати пенсій у повному розмірі за листопад і грудень 2011 року. Вони добровільно демонтували свої намети.

Разом з тим група чорнобильців не погодилася на запропоновану владою компенсацію пенсій. Їх намет демонтували силоміць.