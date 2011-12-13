Президент виступає за збільшення пенсійного віку для суддів
11:47, 13 грудня 2011Соцполітика
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ виступає за збільшення віку виходу на пенсію для суддів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав у Верховному суді на урочистостях з нагоди Дня працівників суду України.
Президент підкреслив, що сьогодні потрібно зосередити увагу на збереженні суддів з великим досвідом роботи.
«Ми не повинні втрачати професіоналів, за плечима яких десятки років роботи та тисячі розглянутих справ», - сказав Президент, зауваживши, що такі судді звільняються у зв’язку з досягненням 65-річного віку. Він додав, що цю ситуацію потрібно виправляти.
Також В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що сьогодні кваліфікаційна комісія завершує роботу з підбору суддів за новими правилами.
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