Президент виступає за збільшення пенсійного віку для суддів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ виступає за збільшення віку виходу на пенсію для суддів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав у Верховному суді на урочистостях з нагоди Дня працівників суду України.

Президент підкреслив, що сьогодні потрібно зосередити увагу на збереженні суддів з великим досвідом роботи.

«Ми не повинні втрачати професіоналів, за плечима яких десятки років роботи та тисячі розглянутих справ», - сказав Президент, зауваживши, що такі судді звільняються у зв’язку з досягненням 65-річного віку. Він додав, що цю ситуацію потрібно виправляти.

Також В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що сьогодні кваліфікаційна комісія завершує роботу з підбору суддів за новими правилами.