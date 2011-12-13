У Запорізькій області кількість безробітних з початку року скоротилася на 25%

У Запорізькій області кількість безробітних з початку року скоротилося більш ніж на 25% - до 20 тис. 762 осіб.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні статистики в Запорізькій області, «порівняно з початком року, коли кількість незайнятих жителів регіону становила 27 738 осіб, кількість незайнятих працездатних громадян істотно скоротилася - за підсумками листопада знизилася до 20 762 осіб, що складає 65,33% від показника початку року».

У той же час, згідно з даними управління статистки, в листопаді в запорізькому регіоні намітилася тенденція до збільшення кількості непрацюючого працездатного населення.

«У жовтні 2011 року в Запорізькій області кількість незайнятого працездатного населення становила 18 122 людини, а в листопаді чисельність непрацюючих працездатних громадян збільшилася до 20 762 людей - тобто на 2 640 осіб, або на 11,03%», - повідомили в управлінні.

Однією з основних причин того, що відбувається експерти називають звільнення сезонних робітників у сфері АПК і складну ситуацію на ряді промпідприємств регіону, змушених скорочувати співробітників для стабілізації фінансово-господарської діяльності - тобто скорочення робочих місць.

Як негативний фактор останнього місяця в управлінні статистики також відзначають зростання в Запорізькій області навантаження на одне вільне робоче місце.

«Якщо в жовтні на одне робоче місце претендувало 6 осіб, то в листопаді ця цифра збільшилася до 9, при цьому потреба підприємств у робочих на заміщення вільних робочих місць і вакантних посад скоротилася з 2 884 до 2 384», констатували в управлінні статистики.