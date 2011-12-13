Порушення владою прав чорнобильців може ускладнити переговори з ЄС – ПЗУ

Зневага правами громадян, які постраждали в результаті аварії на Чорнобильській АЕС, з боку української влади може ускладнити переговорний процес з придбання Україною статусу асоційованого члена Європейського Союзу.

Про це заявили представник Партії зелених в Україні в Європейській партії зелених Павло ХАЗАН і голова громадської організації «Зелена варта» Андрій ЮСОВ на прес-конференції в УНІАН.

За словами А.ЮСОВА, в даний час урядові інституції України систематично порушують положення Віденської конвенції про громадянську відповідальність за ядерну шкоду, ратифікованої Україною ще в 1996 році. Він уточнив, що йдеться, зокрема, про політику уряду, спрямовану на скороченні бюджетного фінансування соціальних виплат для чорнобильців, а також ігнорування позовів постраждалих у результаті Чорнобильської катастрофи на рівні судової гілки влади.

П.ХАЗАН відзначив, що така ситуація в Україні стала предметом розгляду на черговому конгресі Європейської зеленої партії, який проходив в Парижі 11-13 жовтня. В одній із резолюцій конгресу, крім стурбованості планами будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива поблизу столиці України, європейські зелені також вказали на порушення органами національної влади в Україні прав постраждалих від Чорнобильської аварії шляхом скорочення фінансових компенсацій (пенсій та інших пільг).

П.ХАЗАН повідомив, що фракція «зелених» в Європарламенті буде наполягати на винесенні питань, зафіксованих у резолюції, на широке обговорення європейського представницького органу. Крім того, відзначив П.ХАЗАН, зазначені питання можуть також порушуватися під час переговорів про асоціацію України з ЄС, оскільки співголова фракції «зелених» в Європарламенті Ребека ХАРМС входить до складу переговорної групи з боку ЄС.

У зв`язку з цим А.ЮСОВ не виключив, що ігнорування даних питань українською владою може призвести до застосування до України санкцій з боку європейського співтовариства.

«Завдяки діям влади Україна може опинитися в ситуації засудження з боку європейського співтовариства і можливих санкцій. Якщо не прямих санкцій, то політичних, які, проте, будуть для України дуже істотними, оскільки питання соціального захисту чорнобильців є одним із ключових питань підписання угоди про асоціацію», - наголосив А.ЮСОВ.