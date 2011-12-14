В ЄС введуть єдиний дозвіл на роботу і посвідчення для проживання для іноземців

Брюссель. Європарламент підтримав єдиний дозвіл на роботу і посвідчення для проживання для іноземців.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене 13 грудня на сесії Європарламенту у Страсбурзі.

За проект доповіді Веронік МАТЬЄ (група народних партій, Франція) проголосувала більшість депутатів Європарламенту (голосування проводилося підняттям рук).

Згідно зі схваленою Директивою ЄС, країни-члени збережуть своє право вирішувати надавати чи ні посвідку на проживання іноземним робітникам, водночас, вони муситимуть ухвалювати це рішення протягом не більше ніж чотирьох місяців.

При цьому Директива запроваджує однакову процедуру отримання дозволу на роботу і дозволу на проживання в усіх країнах - членах ЄС вихідцями із третіх країн.

Нова Директива стосуватиметься вихідців із третіх країн, які хочуть жити і працювати в країнах - членах ЄС, і не розповсюджуватиметься на сезонних робітників, біженців, людей, що мають довготривалу посвідку на проживання.

При цьому Директива передбачає, що власники єдиного дозволу на роботу і проживання матимуть ті самі права, що й робітники з країн - членів ЄС щодо умов праці, визнання кваліфікації, права приєднуватися до профспілок, права на пенсію та соціальний захист, а також податкові пільги.

Разом з тим, країни-члени матимуть можливість застосовувати певні обмеження щодо реалізації таких прав.

Зокрема, якщо контракт робітника - вихідця з третьої країни не перевищує шести місяців, право на користування соціальним захистом може бути обмежене.

Документ також передбачає можливість для іноземців проходити тренінги і здобувати освіту, якщо вони працюють в ЄС чи зареєстровані, як безробітні.

Рада ЄС уже схвалила цю Директиву. Таким чином, після оприлюднення її в Офіційному журналі ЄС вона набере чинності. Країни-члени матимуть два роки на зміну національного законодавства, відповідно до цієї Директиви.