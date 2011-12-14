Мінімальну зарплату в 2012 році буде збільшено на понад 10% – Надрага

У 2012 році розмір мінімальної зарплати та пенсії буде збільшено на понад 10%.

Про це повідомив перший заступник міністра соціальної політики Василь НАДРАГА, повідомляє газета «Известия» від 14 грудня 2011 року.

Він додав, що Мінсоцполітіки рекомендуватиме парламенту передбачити в бюджеті-2012 збільшення основних соціальних виплат на 20-25%.

За словами В.НАДРАГИ, підвищення розмірів соціальних виплат торкнеться, зокрема, й чорнобильців. «Для першої групи інвалідів-чорнобильців підвищення становитиме 285%, для другої групи – 255%, а для третьої – 235%», - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України змінив прогнозні показники економічного та соціального розвитку країни на 2012 рік, скоротивши песимістичний прогноз зростання ВВП із 5% до 3,9% і зростання середньої зарплати.

Зміни містяться в постанові Кабміну (№1216 від 28 листопада ц.р.), розміщеній на сайті Верховної Ради.

Також документом песимістичний прогноз зростання номінального ВВП скорочено з 1,505 до 1,5 трлн. грн. Прогноз інфляції не змінився і становить 7,9%.

Крім того, скорочено рівень середньої зарплати - з 3,175 тис. грн. і 3,127 тис. грн. до 3,130 тис. і 3,016 тис. грн. за оптимістичним і песимістичним сценаріями відповідно.