Держслужба зайнятості у січні-листопаді працевлаштувала 730,8 тис. безробітних

Державна служба зайнятості у січні-листопаді 2011 року працевлаштувала 730,8 тис. безробітних, що на 20,4 тис. осіб більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Відповідні дані розміщені на офіційному сайті держслужби зайнятості.

Претенденти в основному працевлаштовані в таких сферах економічної діяльності як торгівля, переробна промисловість, сільське господарство.

Шляхом надання дотацій працедавцям з початку 2011 року роботу отримали 33,6 тис. безробітних.

Професійне навчання впродовж цього періоду проходили 203,1 тис. безробітних (на 14,4 тис. осіб більше, ніж в січні-листопаді 2010 року). Рівень працевлаштування безробітних після профнавчання склав 82%, що майже у два рази більше, ніж рівень працевлаштування без проходження профпідготовки.

В оплачуваних громадських роботах взяли участь 353,6 тис. осіб (на 42,5 тис. більше, ніж в січні-листопаді 2010 року).

Допомогу з безробіття в січні-листопаді 2011 року отримували 1,1 млн. осіб, її середній розмір склав 844 грн.

Кількість вакансій у базі даних служби на 1 грудня склала 73,2 тис. У той же час на обліку в центрах зайнятості були 439,5 тис. незайнятих громадян. Серед них 198,3 тис. - робітники, 165,8 тис. - службовці, 75,4 тис. - особи без професії. Серед безробітних майже половина - це молодь до 35 років, а майже кожен п'ятий - людина, не здатна на рівних конкурувати на ринку праці.