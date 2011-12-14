У Білорусі встановлено торгові надбавки до цін на соціально значущі товари

Мінськ. Міністерство економіки Білорусі встановило торгові надбавки до цін на соціально значущі товари.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.

Згідно з повідомленням, відповідне рішення міститься в постанові Міністерства економіки від 14 грудня 2011 року №200 «Про торгові надбавки до цін на соціально значущі товари й визнанні такими, що втратили чинність деяких постанов Міністерства економіки Республіки Білорусь».

Документ прийнято відповідно до постанови Ради Міністрів Білорусі від 7 грудня 2011 року №1655, якою затверджено новий перелік соціально значущих товарів і послуг, ціни на які регулюються Міністерством економіки, облвиконкомами і Мінським міськвиконкомом.

«Постанова №200 визначає механізм регулювання цін на соціально значущі товари. Це дозволить припинити необгрунтоване зростання цін на споживчі товари та послуги. Наразі постанова №200 перебуває на правовій експертизі в Міністерстві юстиції», - зазначили в Мінекономіки Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, до переліку соціально значущих товарів, які регулює Мінекономіки, увійшло 27 товарних позицій, раніше було 14. Сюди ввійшли варені ковбаси, сосиски, пельмені, субпродукти, фарші, сири, риба, сіль, пластівці вівсяні, кава, чай. Також перелік розширено за рахунок деяких видів дитячого харчування. Перелік соціально значущих товарів (робіт, послуг), ціни (тарифи) на які регулюються облвиконкомами і Мінським міськвиконкомом, також доповнено. Сюди ввійшли панчішно-шкарпеткові вироби, мило. Раніше регулювання здійснювалося лише щодо цих товарів для дітей. Розширено перелік й інших дитячих товарів, зокрема, включено ліжка, коляски, ковдри дитячі. Регулюватимуться ціни й на послуги з ремонту взуття.