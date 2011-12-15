Міжнародні організації змусили Україну підвищити пенсійний вік – Путін

Москва. Міжнародні фінансові організації змусили владу України підвищити пенсійний вік.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це прем'єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сказав під час спілкування з росіянами в прямому ефірі.

"Навіть така країна як Україна була вимушена це зробити, а там тривалість життя така ж, як у нас, навіть, може ще менша, але під тиском міжнародних фінансових організацій, які сказали: "Не буде вам грошей на те, щоб ви просто пенсії і зарплати у бюджетній сфері виплачували, якщо не підвищите пенсійний вік", і вони були вимушені це зробити", - сказав В. ПУТІН.

Він підкреслив, що практично усі країни підвищили пенсійний вік, і не лише ті, у яких висока тривалість життя.

Довідка УНІАН. Проведення пенсійної реформи в Україні передбачене програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом.

З 1 жовтня 2011 року набув чинності Закон України "Про заходи з аконодавчого забезпечення реформування пенсійної системи".

Цим законом встановлений єдиний для чоловіків і жінок вік виходу на пенсію - у 60 років. До цього жінки мали право виходити на пенсію з досягнення 55-річного віку.

17 листопада В. ПУТІН заявив, що в Росії найближчим часом не планується підвищення пенсійного віку.

Нині пенсійний вік в Росії для чоловіків складає 60 років, для жінок - 55 років.