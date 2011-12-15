Кабмін перерозподілив бюджетні кошти соцпрограм на суму 38,5 млн. грн.

Кабінет Міністрів перерозподілив бюджетні кошти соціальних програм на суму 38,5 млн. грн.

Згідно з урядовим розпорядженням №1253-р від 12 грудня 2011 року, текст якого розміщено на офіційному сайті Кабміну, пропонується скоротити витрати на низку програм.

Зокрема, на підготовку кадрів сфери соцзахисту вищими навчальними закладами першого і другого рівнів акредитації - на суму 1,133 млн. грн., щорічну разову грошову допомогу ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань - на 4,4,77 млн. грн., доплати за роботу на радіоактивно забруднених територіях, надання додаткової відпустки чорнобильцям і т.д. - на 13,275 млн. грн., оздоровлення чорнобильців - на 17,176 млн. грн. і т.д.

Одночасно передбачається збільшення витрат за наступними програмами: на компенсацію сім`ям з дітьми і безоплатне харчування дітей-чорнобильців - на суму 32,047 млн. грн., на компенсацію за шкоду здоров`ю і допомогу на оздоровлення у разі звільнення з роботи чорнобильців - на 4,946 млн. грн. і т.д.