Учасники конференції «Союзу Чорнобиль України» переобрали Андрєєва головою організації

Учасники звітно-виборчої конференції Всеукраїнської громадської організації «Союз Чорнобиль України» переважною більшістю голосів переобрали Юрія АНДРЄЄВА головою організації на наступні 5 років.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі першого віце-прем‘єр-міністра – міністра економічного розвитку і торгівлі України Андрія КЛЮЄВА, який взяв участь у конференції, що проходить у Київській області.

А.КЛЮЄВ від імені прем‘єр-міністра України Миколи АЗАРОВА привітав учасників звітно-виборчої конференції.

У конференції також взяли участь перший заступник міністра соціальної політики Василь НАДРАГА, народні депутати від Партії регіонів та БЮТ, голова Союзу ветеранів Афганістану Сергій ЧЕРВОНОПИСЬКИЙ, інші громадські та політичні діячі.

ВГО «Союз Чорнобиль України» була заснована 1991 року та на сьогодні налічує до 240 тис. членів. Ю.АНДРЄЄВ очолює організацію з моменту її утворення.

З 1999 року Організація виконує Державну програму щодо надання індивідуальної медичної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 грудня, народний депутат України з фракції "БЮТ-Батьківщина" Сергій ПАШИНСЬКИЙ заявив, що влада намагається взяти під контроль діяльність всеукраїнської громадської організації "Союз Чорнобиль України".

За його словами, міліція не допустила до участі у конференції близько 300 чорнобильців.

Довідка УНІАН. 22 листопада керівник ВГО «Союз Чорнобиль України» Ю.АНДРЄЄВ заявив, що організація не підтримує акції протесту чорнобильців.

29 листопада заступник голови Кременчуцької міської організації ВГО «Союз Чорнобиль України» Анатолій МОКРИЙ та голова Харківського міського комітету ветеранів Чорнобиля Володимир ПРОСКУРІН заявили, що влада веде інформаційну війну проти чорнобильців, «намагаючись зіштовхнути лобами» з іншими людьми.

«На жаль, в цій війні, на боці Кабінету міністрів виступив керівник однієї з чорнобильських організацій Ю.АНДРЄЄВ – фактично його словами говорить прес-служба Кабінету міністрів. Додуматися лише - вона заявила, що в акціях протесту беруть участь якісь неправильні чорнобильці та організації-клони», - сказав В.ПРОСКУРІН.