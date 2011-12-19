Заступника голови Харківського відділення «Союзу Чорнобиль» виключено з Партії регіонів

Заступника голови Харківського відділення Всеукраїнської громадської організації «Союз Чорнобиль Україна» Володимира ПРОСКУРІНА виключено з Партії регіонів.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської обласної організації Партії регіонів, відповідне рішення було ухвалене 16 грудня на засіданні Ради обласної парторганізації.

У повідомленні йдеться, що В.ПРОСКУРІНА виключено з партійних лав «за порушення вимог статті 4.2 Статуту Партії регіонів (обов’язки члена Партії регіонів – УНІАН), допущення дискредитації високого звання члена Партії регіонів та вчинення дій, які несумісні з подальшим перебуванням у лавах партії».

Як повідомляв УНІАН, протягом грудня В.ПРОСКУРІН ініціював ряд виступів членів чорнобильських організацій регіону з вимогою виконання рішень суду про призначення пенсій.

Вранці 16 грудня працівники міліції затримали В.ПРОСКУРІНА, коли він виходив зі своєї квартири, і доправили до слідчого в Головне управління МВС України в Харківській області. За офіційною інформацією прес-служби обласної міліції, В.ПРОСКУРІНА допитували в рамках кримінальних справ, порушених за фактом надання неправдивих відомостей до управління Пенсійного фонду України для нарахування пенсій чорнобильцям.

17 грудня допит В.ПРОСКУРІНА продовжився. Близько 14:00 його та ще одного активіста-чорнобильця з гіпертонічним кризом було госпіталізовано.