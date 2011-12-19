До дня народження Азарова хмельницькі підприємці підготували подарунок - лопату

Підприємці Хмельницького, які мешкають у наметі біля облдержадміністрації, до дня народження прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА підготували подарунок – лопату.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив підприємець, член Громадської організації “Підприємці Поділля” Ігор ОГОРОДНІК.

“Микола Янович – людина пенсійного віку, і вже отримує пенсію. Він з дитинства мріяв копати, а тому ми даруємо лопату. Нехай працює”, - сказав підприємець і уточнив, що подарунок планують відправити поштою.

“Нам не відома особиста поштова адреса АЗАРОВА. Тож, швидше за все, найближчим часом лопату надішлемо на адресу Кабінету міністрів України”, - заявив І. ОГОРОДНІК.

Як повідомляв УНІАН, М.АЗАРОВ зазначив, що не бачить нічого поганого у своїй ідеї про те, що українці повинні брати лопати і забезпечувати себе овочами. Прем`єр пригадав, що в дитинстві сам саджав капусту, і запропонував усім наслідувати його приклад.

«Я на засіданні Кабінету міністрів сказав: а що заважає кожному, в кого є руки-ноги, є енергія, взяти лопату, десять соток землі і на період, поки ми будемо цим займатися в загальнодержавному масштабі, хоч би свою сім`ю забезпечити овочами?” – зауважив прем’єр-міністр.

17 грудня М.АЗАРОВУ виповнилося 64 роки.