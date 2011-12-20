“Фокстрот” презентував мультфільм

Група компаній “Фокстрот” 19 грудня на День Святого Миколая презентувала у столичному Сімейному центрі розваг «Дивосвіт» мультфільм, що навчає дітей азам безпеки у побуті, повідомили УНІАН у прес-службі групи компаній “Фокстрот”.

Свято, що відбулося цього дня у столичному Сімейному центрі розваг «Дивосвіт», як і належить, - дивувало його маленьких учасників сюрпризами та подарунками. Так, новорічна ялинка, що запалала яскравими вогниками, розташувалася не в нарядній залі, як зазвичай, а на просторій веранді «Дивосвіту» прямо під відкритим небом. А Дід Мороз спустився з даху будівлі, як справжнісінький скелелаз, чим викликав захват маленької публіки. Казковий дідусь запросив дітвору пройти з вулиці до зали, де розташувалася його власна резиденція, та подивитися мультфільми «Фокс і Трот спішать на поміч!».

У цьому мультфільмі головна героїня - відважна та весела лисичка Фокс зі своїм помічником роботом Тротом допомагають двом дітлахам-бешкетникам уникнути неприємностей, які могли б з ними статися через пустощі. Лисичка Фокс є для дітей водночас і другом, і помічником, і порадником і спілкується з ними мовою жарту.

Кожна із трьох відзнятих серій мультсеріалу розповідає про найбільш поширені життєві ситуації, де на дітей може чекати небезпека. Серіал охоплює такі теми: поводження дитини з електроприладами, подорожі у лісі та біля водоймищ, поведінка в людних місцях (у супермаркеті) та ін.

«Фокстрот» - лідер комфорту, але лише безпечне життя може бути комфортним, - переконаний виконавчий директор мережі «Фокстрот. Техніка для дому» Уве Кленк. – Тому з 2002 року компанія реалізує власний соціальний проект «Школа безпеки», у межах якого підтримує тисячі старшокласників у всеукраїнських змаганнях юних інспекторів руху та юних рятувальників, а молодших школярів буде вчити мудра лисичка Фокс. Адже саме малюки підлягають найбільшому ризику, самостійно долаючи дорогу до школи чи перебуваючи вдома після школи без батьків”.

Діти із захватом сприйняли перші три серії мультфільму, адже презентацію для них провела сама героїня мультфільму – лисичка Фокс. Разом із нею дітвора танцювала, співаючи «Фокс розумна, Фокс кмітлива», по-своєму трактуючи поради з мультфільму:

- Діти, як ви думаєте, чому не можна сушити речі у мікрохвильовці?, - питала у дітвори Фокс.

- Бо буде пожежа, - хором відповідали діти.

- А чому не можна тримати холодильник відкритим?

- Аби не заморозити квартиру! - не забарився хтось із відповіддю.

Наприкінці свята усі учасники отримали від «Фокстроту» та «Дивосвіту» подарунки. Поки діти розглядали свої трофеї, батьки щедро ділилися враженнями.

“Ви придумали прекрасну форму навчати дітей, адже чи не вперше я бачу, як моя онука Катя та племінник не просто розважаються у новорічні свята, а й отримують необхідні знання. Дякуємо Вам! - сказала Ольга Іванівна, мешканка Києва та доросла глядачка мультфільму «Фокс і Трот спішать на поміч!» на святі у «Дивосвіті».

Організатори створення мультфільму та соціального проекту «Школа безпеки» повідомили: будуть використовувати мультики як наглядовий матеріал на яскравих заходах зі школярами у межах власного проекту. Ведеться робота з отримання експертної оцінки мультфільму від фахівців Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України. А три серії мультфільму будуть доступні для всіх на сайті мережі «Фокстрот. Техніка для дому» http://www.foxtrot.com.ua та на сайті ГК «ФОКСТРОТ» http://www.foxtrot.ua/Article.aspx?AreaID=45&DocID=761

Довідка УНІАН. Торгівельна мережа «Фокстрот. Техніка для дому» є лідером ринку України в сегменті роздрібних продажів електроніки та побутової техніки. Перший магазин торгівельної мережі був відкритий 1994 року, і станом на 20 грудня 2011 року в Україні нараховується 228 супермаркетів «Фокстрот. Техніка для дому». Магазини представлені в 102 обласних і районних центрах України, при цьому їх загальна торгівельна площа складає понад 200 000 кв. м. Згідно з рейтингом, складеним аудиторською компанією Deloitte & Touche, торгівельна мережа «Фокстрот. Техніка для дому» входить до числа 500 найбільших компаній Центральної та Східної Європи. Обсяг продажів мережі за 2010 календарний рік склав понад 6.8 мільярдів гривень. З 2010 року торгівельна мережа «Фокстрот. Техніка для дому» є членом-учасником «Euronics» - найбільшої закупівельної групи електроніки й побутової техніки, представленої в 30 країнах Європи.

„Група компаній «ФОКСТРОТ” ініціювала створення мультсеріалу „Фокс і Трот спішать на поміч!” у рамках власного соціального проекту бізнесу «Школа безпеки», що реалізується під девізом «Комфортно там, де безпечно». Вперше мультфільм від «Фокстроту» був показаний в жовтні 2011 року у МДЦ «Артек» під час круглого столу «Діти за безпеку життя» у рамках зльоту юних рятувальників України, організованого МНС України та громадською організації «Всеукраїнський дитячий рух «Школа безпеки». Виробник мультфільмів - „Компанія АРТ-ВІДЕО”, у власному доробку вже має пригодницькі серіали „Кіт Викрутас” та „Казковий патруль”, історичний серіал „Легенди України” тощо.