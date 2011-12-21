У проекті бюджету-2012 передбачено зростання мінімальної зарплати на 14%, пенсій – на 11%
У проекті Державного бюджету на 2012 рік передбачено зростання мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму на 14%, пенсій – в середньому на 11%.
Як передає кореспондент УНІАН, про це, відкриваючи засідання уряду, у середу повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.
За його словами, у 2012 році на 25,5% зросте середній посадовий оклад працівників першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки. Також, відзначив прем`єр, бюджет передбачає істотне зростання зарплат у бюджетній сфері.
Крім того, підкреслив М.АЗАРОВ, до бюджету 2012 року закладено збільшення допомоги при народженні дитини у 2,2 рази порівняно з поточним роком.
Як повідомлялося, у п`ятницю Верховна Рада планує розгляд проекту бюджету на 2012 рік у другому читанні.