Влада наведе порядок з розподіленням коштів на соціальні потреби - Янукович

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запевняє, що уряд і парламент продовжуватимуть наводити лад з розподілом бюджетних коштів на соціальні потреби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив на підсумковій прес-конференції в Києві.

В. ЯНУКОВИЧ зазначив, що уряд і в цілому виконавча влада свою справу зробили, але є і прорахунки, які влада виправлятиме і ніколи не буде повторювати.

Зокрема Президент пообіцяв, що влада не допускатиме несправедливого ставлення до людей. "Як говорять, різати по-живому, і не випадково, коли люди виходять з різними протестними акціями, це не випадково, до цього їх змушують ті прорахунки, які є на різних рівнях" - сказав він.

Він упевнений, що не можна експериментувати над людьми, але необхідно розуміти, що у "нас є "стара валіза" - це популістські закони, які були прийняті в різні часи, і які не можуть бути виконані.

Він назвав неприпустимим, коли до справжніх чорнобильців приєднуються аферисти і шахраї, а потім до них ще приєднуються сумнівні політики, які виросли на авантюрах.

Не "можна грати на біді, не можна. Ми повинні вирішувати ті проблемні питання і відверто говорити про непідйомні соціальні зобов'язання держави, які сьогодні ще залишаються", - сказав Президент.

Він сказав, що сьогодні дуже важливо відновити справедливий розподіл пільг між громадянами.