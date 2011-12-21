Президент пояснює масові акції протесту прорахунками влади

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пояснює масові акції протесту громадян прорахунками влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на підсумковій прес-конференції в Києві.

За словами В. ЯНУКОВИЧА, реформи вимагають часу і до цього має бути готове громадянське суспільство, до цього має бути готова влада.

"Цілком справедливо, щоб люди хотіли, щоб це відбувалося швидше. На цьому шляху ми об'єднуємо людей. Можна, як то кажуть, чорним фарбувати усе, що завгодно, але я не хочу вважати марною працю багатьох колективів, які працювали не лише заради власного добробуту, але і заради розвитку держави", - сказав Президент.

"Коли я дивлюся на ці протестні акції, безумовно, у мене болить серце. Безумовно за цим стоять прорахунки влади, які можна розкласти на наслідки минулого, на недоліки виконавців, на прорахунки в реформах", - додав він.