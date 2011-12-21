ВР відмовилася збільшувати прожитковий мінімум та мінімальну зарплату

Верховна Рада України відмовилася включити до порядку денного проект закону "Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати" щодо збільшення розмірів.

Як передає кореспондент УНІАН, за включення до порядку денного відповідного нормативного акта, автором якого є народний депутат від фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ, проголосували лише 78 народних депутатів з 354 зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом передбачалося встановити у 2012 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2012 року - 1430 гривень, з 1 квітня - 1458 гривень, з 1 жовтня – 1494 гривні, з 1 грудня - 1525 гривень та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення. Зокрема, для дітей віком до 6 років: з 1 січня 2012 року - 1306 гривень, з 1 квітня - 1331 гривень, з 1 жовтня – 1365 гривень, з 1 грудня - 1392 гривень; дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2012 року - 1563 гривні, з 1 квітня - 1595 гривень, з 1 жовтня – 1635 гривні, з 1 грудня – 1667 гривень; працездатних осіб: з 1 січня 2012 року - 1506 гривень, з 1 квітня – 1536 гривень, з 1 жовтня – 1576 гривень, з 1 грудня - 1606 гривень; осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2012року - 1200 гривень, з 1 квітня - 1222 гривні, з 1 жовтня - 1254 гривні, з 1 грудня - 1280 гривень.

Також пропонувалося встановити у 2012 році такий розмір мінімальної заробітної плати: з 1 січня 2011 року - 1506 гривень, з 1 квітня – 1536 гривень, з 1 жовтня – 1576 гривень, з 1 грудня - 1606 гривень.