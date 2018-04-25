Підсумки року - Президент нам не заздрить...

Прес-конференцію Президента за підсумками року можна назвати «несподіванкою». Про які підсумки (21 грудня) може йти мова? Газове питання так і залишається відкритим, через що досі не прийнятий бюджет, а як результат, підвищення соціальних виплат і мінімальних зарплат, про що влада неодноразово заявляла, під питанням. Результатом року можна назвати масові акції протесту як проти норм Податкового кодексу, так і скорочення соцвиплат, ще можна додати «довгоочікувані» пенсійну та медичну реформи, а також «прокол» у відносинах із Євросоюзом (у Європі говорять, що Договір про асоціацію завис надовго) та Міжнародним валютним фондом (реалізація програми stand by відкладена на невизначений термін). До речі, оскільки на газовому фронті нічого поки не виходить, можна зробити висновок, що плани влади щодо «співпраці» з Москвою провалилися. Тобто, всі заяви верхів, які так і залишилися заявами, по суті, є всього лише грою на публіку?..

Але це про все відразу. А тепер конкретно про соціальну політику держави. Всі промахи списуються на реформи, точніше, на їх гальмування. Суспільство, нібито, їх вітає, а обурення у нього викликає зволікання із впровадженням нововведень. Президент якраз і пояснює масові акції протесту громадян прорахунками влади. "Цілком справедливо, щоб люди бажали, щоб це відбувалося швидше. На цьому шляху ми об`єднуємо людей... Коли я дивлюся на ці протестні акції, безумовно, у мене болить серце. Безумовно, за цим стоять прорахунки влади, які можна розкласти на наслідки минулого, на недоліки виконавців, на прорахунки в реформах", - сказав Віктор Янукович.

А прорахунки полягають ось у чому. У день прес-конференції Президента глава уряду Микола Азаров заявив, у проекті держбюджету на 2012 рік передбачено зростання мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму на 14%, пенсій - в середньому на 11%. На 25,5% зросте середній посадовий оклад працівників першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки. Також передбачається істотне зростання зарплати в бюджетній сфері. Крім того, закладено в бюджеті збільшення допомоги при народженні дитини в 2,2 рази.

Залишається лише радіти, що, незважаючи на зростання зовнішнього боргу до понад 123 млрд. дол. і заборгованості із зарплат в 1,2 млрд. грн., наші верхи продовжують піклуватися про низи.

При цьому, як заявляв раніше перший заступник міністра соціальної політики Василь Надрага, Мінсоцполітики рекомендуватиме парламенту передбачити в бюджеті-2012 збільшення основних соціальних виплат на 20-25%. Легко підрахувати, наскільки планують ощасливити українців - з 1 грудня в Україні мінімальна заробітна плата становить 1004 гривні, мінімальна пенсія - 800 гривень, а розмір прожиткового мінімуму - 953 гривні. На думку спадає одне - Європа, звичайно, зараз охоплена протестами проти скорочення бюджетів, у тому числі соціальних виплат, у зв`язку з дефолтною ситуацією. Але нам би їх урізані зарплати...

Між тим, одночасно із заявами Президента на прес-конференції і прем`єр-міністра на засіданні Кабміну Верховна Рада відмовилася включити до порядку денного проект закону "Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати", запропонований депутатом від фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрієм Павловським.

*** Законопроектом передбачалося встановити в 2012 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2012 року - 1430 гривень, з 1 квітня - 1458 гривень, з 1 жовтня - 1494 гривні, з 1 грудня - 1525 гривень, і для тих, хто належить до основних соціальних і демографічних груп населення. Зокрема, для дітей віком до 6 років: з 1 січня 2012 року - 1306 гривень, з 1 квітня - 1331 гривень, з 1 жовтня - 1365 гривень, з 1 грудня - 1392 гривень; дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2012 року - 1563 гривні, з 1 квітня - 1595 гривень, з 1 жовтня - 1635 гривні, з 1 грудня - 1667 гривень; для працездатних осіб: з 1 січня 2012 року - 1506 гривень, з 1 квітня - 1536 гривень, з 1 жовтня - 1576 гривень, з 1 грудня - 1606 гривень; осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2012 року - 1200 гривень, з 1 квітня - 1222 гривні, з 1 жовтня - 1254 гривні, з 1 грудня - 1280 гривень. Також пропонувалося встановити в 2012 році такий розмір мінімальної заробітної плати: з 1 січня 2011 року - 1506 гривень, з 1 квітня - 1536 гривень, з 1 жовтня - 1576 гривень, з 1 грудня - 1606 гривень.

Парламент зрозуміти можна - друга хвиля кризи... Але якщо згадати наміри, озвучені В.Надрагою, то різниця між планованим владою підвищенням соцвиплат і пропонованим опозицією копійчана. Або, як любить говорити Президент, цифри для економіки «непідйомні». Але це тільки в тому випадку, якщо зняти з рахунків досі неприйнятий закон про податок на розкіш, автопарк депутатів і держчиновників, їхні палаци і угіддя, розміри зарплат, пенсій та допомог, а також «відкати» за послуги. Але ж скоро цьому прийде кінець. Як запевняє Президент, антикорупційна реформа триває...

А.Павловський пояснює свій розрахунок таким чином: відповідно до чинного прожиткового стандарту, на добу потреби громадянина України складають: 250 грамів картоплі, 100 грамів хліба, 10 грамів макаронів, 5 грамів гречки, 5,5 грама сала і 25 грамів ковбаси.

«Хай би спробували Янукович чи Азаров самі пожити хоча б кілька днів за такими нормативами, і порівняйте це з 170 тисячами доларів, які витрачаються щоденно з держбюджету на утримання Януковича і його челяді», - зазначив народний депутат.

Він також звернув увагу на те, що, за офіційними даними Міністерства соціальної політики, фактичний прожитковий рівень у цінах липня поточного року склав 1098 грн., а уряд пропонує закласти в бюджеті з січня наступного року 1017 грн. За словами нардепа, рівень мінімальної зарплати, запропонований урядом, також не відповідає мінімальним потребам громадян.

Але даремно старається опозиція. Віце-прем`єр-міністр Сергій Тігіпко визнає, що сьогодні в уряду немає коштів для зміни базової середньої заробітної плати, за якою нараховуються пенсії. «Сьогодні пенсії ми виплачуємо за середньою заробітною платою 2006 року. Якщо вийти на 2007 рік - це 16 млрд. грн. На жаль, ми не змогли знайти цих грошей з початку, і в проекті бюджету (2012 - ред.) ці гроші не закладені», - сказав С.Тігіпко. При цьому він підкреслив, що в разі перегляду держбюджету (якщо газ буде коштувати менше нинішніх 416 дол., на яких розрахований бюджет), це питання має бути темою «номер один».

Між тим, координатор громадського руху "Громадський спротив" Олександра Кужель вважає, що менш ніж через півроку в Україні виникнуть проблеми із забезпеченням виплат з бюджету, в тому числі зарплатних - грошей вже не вистачає.

Заступник голови Верховної Ради Микола Томенко заявив, що «бюджет 2012 року на сьогоднішній день - незбагненний і засекречений документ влади, оскільки створюється враження, що з ним працюють лише кілька людей, які, залежно від акцій протесту чи інших обставин, роблять чергову заяву, кому додадуть пенсію і зарплату, а у кого - заберуть». Водночас, за словами М.Томенка, як показала ситуація, уряд не здатний не тільки підготувати бюджет на 2012 рік, але й виконати бюджет цього року. Він пояснив це тим, що більшість регіонів сьогодні заявляють про необхідність виділити їм субвенції для того, аби виплатити зарплати медикам і педагогам. «Перед тим, як приймати бюджет на 2012 рік, виконайте хоча б бюджет на цей рік», - звернувся він до уряду.

Завершити хочеться словами гаранта Конституції. Відповідаючи на питання журналіста, чому прості українці живуть все гірше, а президент - все краще, Віктор Янукович сказав: "Те, що ви так бурхливо розвиваєте, мене абсолютно мало цікавить. Я дуже мало маю часу для насолод. Вчора я близько 3 години ночі приїхав додому і сьогодні встав о 6 годині ранку. Про яке солодке життя ви говорите, я не знаю. Я вам не заздрю. Ми з вами добре один одного знаємо і розуміємо. Останнє додумайте самі…»

Ми дійсно добре знаємо свою владу, мало того, окремі наші співгромадяни можуть похвалитися тим, що вони її обирали. Дуже багато - за благі наміри, які, як видно з усього, що відбувається, так і залишаються в розряді намірів. І заздрити нам дійсно нема чого, журналістові тим більше...

P.S. Влада обіцяє «приборкати» чорнобильців підвищенням пенсій. Як заявив М.Азаров, Кабінет Міністрів розглядає можливість підвищення пенсій інвалідам-чорнобильцям до 3-4 тис. грн. Цікаво, як поведуть себе чорнобильці-ліквідатори, які примудрилися врятувати світ від апокаліпсису і дожити до наших днів, не ставши інвалідами...

Нана Чорна (УНІАН)