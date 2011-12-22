У будівлі Держдуми РФ знову посилена охорона, виставлені додаткові наряди поліції

У районі будівлі Держдуми на Охотному ряду в Москві другий день поспіль посилений режим охорони, виставлені додаткові наряди поліції, які перекрили всі проходи до будівлі нижньої палати парламенту, передає РІА «Новости».

З боку Манежної площі стоять кілька автобусів із співробітниками поліції, а також автозаки і кілька поліцейських легкових автомашин.

Проходи до головного входу з боку вулиці Охотний ряд і до входу в нову будівлю Держдуми в Георгіївському провулку також перекриті металевими огорожами, співробітники поліції пропускають до будівлі тільки за службовими посвідченнями або перепустками.

За словами одного зі співробітників поліції, в районі Манежної площі "знову планується якийсь захід".

Напередодні, в день першого пленарного засідання Держдуми шостого скликання, перед будівлею нижньої палати парламенту також були посилені охорона і пропускний режим. Пізніше поліція затримала 20 людей за спробу провести біля будинку ГД не узгоджену з владою акцію проти порушень на грудневих виборах.