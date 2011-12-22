Парламент Латвії відмовився надавати російській мові статус другої державної

Cейм Латвії на пленарному засіданні у четвер відхилив переданий президентом Андрісом БЕРЗІНЬШЕМ законопроект про надання російській мові статусу другої державної в країні, повідомляє РІА “Новости”.

Президент А.БЕРЗІНЬШ у вівторок передав у сейм (парламент) проект поправок до Конституції, який передбачає введення в Латвії другої державної мови - російської.

Центральна виборча комісія Латвії з 1 по 30 листопада проводила збір підписів за присвоєння російській мові статусу другої державної. За підтримку російської мови підписалися 187,378 тисячі громадян Латвії, які мають право голосу, цього достатньо для проведення референдуму про зміну її статусу в республіці. Для проведення референдуму необхідно було зібрати не менше 154,379 тисяч підписів.

"Зібране необхідне число підписів для проведення референдуму про надання російській мові статусу другої державної", - заявили представники ЦВК.

Але перед тим, як ініціювати референдум, згідно з процедурою, Президент Латвії повинен передати в сейм законопроект, складений відповідно до вимог громадян країни, які підписалися.

У супровідному листі спікеру сейму Солвіті АБОЛТІНЄ ("Єдність") А.БЕРЗІНЬШ висловив думку, що спірний законопроект не сприятиме об`єднанню латвійського суспільства.

"Встановлення російської мови як другої державної - це відмова від Латвії як національної держави і (входить у) суперечність із основами Сатверсме (Конституції), ідеями заснування Латвії та відновлення незалежності", - підкреслив глава держави.

Більшість - 60 депутатів - сейму (в якому сто депутатів) проголосували проти надання російській мові статусу другої державної.

Зараз у Латвії одна державна мова - латиська. Російська має статус іноземної.