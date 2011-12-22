Уряд пропонує збільшити у 2012 році соціальні витрати

У проекті Державного бюджету на 2012 рік, схваленому 21 грудня на позачерговому засіданні уряду, передбачено підвищення соціальних стандартів і збільшення витрат соціального характеру.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства фінансів України.

Як сказано у повідомленні, попри те, що під час винесення проекту закону "Про Державний бюджет України на 2012 рік" на перше читання було додатково враховано 326,1 млн. грн. на підвищення розміру пенсій інвалідам-ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській АЕС на 25%, Кабінет міністрів 23 листопада 2011 р. прийняв постанову № 1210 "Про підвищення рівня соціального захисту громадян, постраждалих в результаті Чорнобильської катастрофи", на реалізацію якого під час доопрацювання проекту закону про Держбюджет-2012 рік до другого читання додатково враховано 1,8 млрд. грн., що на 30% більше, ніж об'єми, передбачені на вказані цілі в проекті держбюджету на перше читання.

Це дозволить, починаючи з 1 січня в 2012 р., істотно збільшити розміри пенсій цієї категорії потерпілих. Так, середній розмір пенсій учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС збільшиться майже у 2 рази і складатиме: для інвалідів І групи - 5 439,52 грн., для інвалідів ІІ групи - 5 128,73 грн., для інвалідів ІІІ групи - 3 941,53 грн.

Уперше впроваджені гарантовані мінімальні виплати для інвалідів-ліквідаторів: для інвалідів І групи - 2 399,7 грн., для інвалідів ІІ групи - 2 147,1 грн., для інвалідів ІІІ групи - 1 894,5 грн.

Також в проекті держбюджету додатково враховано 1 млрд. 340,5 млн. грн. на збільшення розмірів пенсій і надбавок до пенсій окремим категоріям громадян, у тому числі:

інвалідам війни (у середньому на 20%, стосуватиметься близько 163 тис. осіб) - 465,4 млн. грн..;

дітям війни (у середньому на 20%, стосуватиметься 4,4 млн. осіб) - 419,1 млн. грн.;

членам сімей загиблих осіб, які отримують виплати відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, померлих, гарантій їх соціального захисту" у середньому на 30%: членам сімей загиблих (стосуватиметься близько 58 тис. осіб) - 63,7 млн. грн.;

членам сімей померлих інвалідів Великої Вітчизняної війни (стосуватиметься близько 170 тис. осіб), - 43,7 млн. грн.;

членам сімей померлих учасників війни і бойових дій (стосуватиметься близько 130 тис. осіб) - 22,5 млн. грн.