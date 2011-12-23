У Держбюджеті-2012 передбачено 2,2 млрд. грн. на покриття дефіциту бюджету ПФУ

У законі про Державний бюджет на 2012 рік передбачено 2,2 млрд. грн. на покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду України (ПФУ).

Текст закону розміщено на офіційному сайті Верховної Ради.

Згідно з документом, у цілому наступного року передбачається направити кошти з держбюджету до бюджету ПФУ на суму 48,3 млрд. грн., зокрема на дотацію на виплату пенсій, надбавок і підвищень до пенсій, призначених за різними програмами, на суму 46,1 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 22 грудня прийняла Закон «Про Державний бюджет України на 2012 рік».

За словами голови ПФУ Бориса ЗАЙЧУКА, дефіцит бюджету фонду за підсумками року очікується у розмірі 31 млрд. грн.

Нагадаємо, дефіцит бюджету ПФУ за 2010 рік збільшився до майже 37,5 млрд. грн. проти очікуваного результату у 26,6 млрд. грн.