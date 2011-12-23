Розмір соцзабезпечення «чорнобильців» у 2012 році виросте на 9,8% - Мінфін

Розмір соціальних виплати громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у 2012 році підвищиться на 9,8%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив міністр фінансів Федір ЯРОШЕНКО, виступаючи у Верховній Раді.

"Уперше введені гарантовані мінімальні виплати для інвалідів-ліквідаторів у відсотках до прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність", - заявив Ф.ЯОШЕНКО. Він зазначив, що за рік ріст цих виплат складе 9,8%.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році Кабінет міністрів має намір залишити за собою право визначати розміри соціальних виплат, виходячи з фінансових можливостей державного бюджету, а також бюджету Пенсійного фонду. Це передбачено законом про держбюджет наступного року, прийнятим парламентом 22 грудня.

Зокрема, це стосується виплат "чорнобильців", дітей війни, звільнених військовослужбовців, ветеранів війни і т. д.

Раніше, 14 червня 2011 року, парламентська більшість прийняла поправки в закон про державний бюджет, що дозволяють Кабміну встановлювати порядок і розміри виплат для "чорнобильців", військовослужбовців, надбавки до пенсії для дітей війни, виходячи з можливостей бюджету, а не грунтуючись на чинному законодавстві.

6 липня 2011 року уряд прийняв постанову №745, якою передбачено зменшення розмірів соціальних виплат ряду категорій громадян.

Нагадаємо, у травні 2008 року Конституційний Суд України визнав неконституційними норми Закону "Про Державний бюджет України на 2008 рік і про внесення змін до деяких законодавчих актів України", якими звужуються або ліквідовуються пільги і соціальні гарантії для громадян країни.