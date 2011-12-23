Вуглевидобувні підприємства мають до 2022 року віддати 677,5 млн. грн. боргу

Впродовж 10 років - з 2012 року по 31 грудня 2021 року вуглевидобувні підприємства повинні погасити борги перед Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань на суму 677,5 млн. грн.

Відповідне рішення було прийнято урядом, повідомляється на офіційному сайті Міністерства соціальної політики.

Згідно з прийнятим розпорядженням "Про погашення заборгованості державних вуглевидобувних підприємств зі сплати страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань України", це рішення забезпечить умови для виконання фондом завдань зі здійснення страхових виплат і соціальних послуг, які надають потерпілим від нещасних випадків, вважають в міністерстві.

У Мінсоцполітики нагадали, що попереднім урядом було прийнято рішення про несплату державними вуглевидобувними підприємствами впродовж липня-грудня 2009 року і січня-лютого 2010 року страхових внесків до цього фонду, внаслідок чого виникла заборгованість на 1 березня 2010 року в сумі 677,5 млн. грн.