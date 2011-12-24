У відання Мінсоцполітики передано організацію дитячого відпочинку за кордоном

Уряд передав питання з організації дитячого відпочинку за кордоном з компетенції Міністерства у справах сім`ї, молоді і спорту у відання Міністерства соціальної політики.

Як повідомляється на сайті Кабінету Міністрів, це закріплено постановою уряду №1332 від 21 грудня 2011 року, якою вносяться зміни в Порядок організації виїзду дітей за кордон на відпочинок й оздоровлення і в Порядок ведення Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення і відпочинку.