У Москві учасники мітингу - близько 30 тысяч громадян - вимагають перевиборів

У російській столиці триває багатотисячний мітинг, учасники якого виступають проти фальсифікацій на думських виборах, які пройшли 4 грудня.

Як передає ІТАР-ТАСС, на мітингу "За чесні вибори", який проходить на проспекті Академіка Сахарова в центрі Москви, виступили близько десяти ораторів.

Обстановка в районі проведення заходу спокійна. За даними МВС РФ, на піку акції в ній брали участь близько 29 тисяч людей.

Тим часом організатори заходу називають інші цифри. Зокрема, за словами блогера й одного з організаторів мітингу "За чесні вибори" Олексія НАВАЛЬНОГО, на проспекті зібралося близько 100 тисяч чоловік, співголова руху "Солідарність» Борис НЄМЦОВ заявив про 200 тис. учасників. На заході присутні прихильники різних політичних, а також громадських рухів.

Присутні тримають у руках білі кулі, білі стрічки - символи цієї акції.

Усі виступаючі вимагають виконання резолюції, прийнятої під час акції протесту на Болотній площі, зокрема відставки голови ЦВК Володимира ЧУРОВА і перевиборів до Держдуми РФ.

Цього разу організатори акції підготувалися до неї краще технічно - було облаштовано сцену, встановлено добрий звук.

Місце проведення мітингу охороняють посилені наряди поліції, за порядком з повітря стежить поліцейський вертоліт, розгорнуто оперативний штаб ГУ МВС.