У Харкові розпочала роботу муніципальна лікарняна каса.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на заступника міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення Світлану ГОРБУНОВУ-РУБАН.

За її словами, муніципальна лікарняна каса, яка є громадською організацією, буде забезпечувати додаткове фінансування медичної допомоги для харків’ян. На сьогодні сума вступного внеску - 70 грн., щомісячного - 40 грн.

«Харків’яни повинні розуміти, що лікарняна каса забезпечує соціальну захищеність кожної людини, незалежно від її статусу і місця проживання. Це добровільне медичне страхування, яке зможе поліпшити забезпечення жителів Харкова медичними послугами», - зазначила С.ГОРБУНОВА-РУБАН.

За її словами, до муніципальної лікарняної каси вже вписаний Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС та керівники багатьох потужних підприємств міста.

С.ГОРБУНОВА-РУБАН підкреслила, що перевагою колективного членства в касі є те, що половину внеску сплачує підприємство, половину - представник колективу.

Вона зазначила, що для лікування з допомогою каси харків’янину потрібно подати до медзакладу заяву, що він є її членом. У свою чергу лікарня, до якої звернулася людина, зв’язується з офісом організації і повідомляє про місце перебування пацієнта. Туди виїжджає експерт каси і вирішує фінансові питання.

С.ГОРБУНОВА-РУБАН наголосила, що лікарняна каса у майбутньому укладе договір із мережею муніципальних аптек, щоб «забезпечити членів каси препаратами за максимально доступними цінами».

Вона повідомила, у квітні 2012 року харківська лікарняна каса планує вступити у Всеукраїнську асоціацію працівників лікарняних кас України, що дозволить співпрацювати не тільки з міськими лікувальними установами Харкова, але і з лікарнями інших міст України.

«Ми сподіваємося, що ця каса стане опорою багатьом городянам», - сказала С.ГОРБУНОВА-РУБАН.