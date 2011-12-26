Проект бюджету Києва на 2012 рік передбачає збільшення видатків на соцзахист на 60%

Фінансування програм соціального захисту у Києві у наступному році планується збільшити на 60%.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації з посиланням на проект бюджету міста на 2012 рік.

Коментуючи закладені у проект бюджету цифри, заступник голови КМДА Руслан КРАМАРЕНКО повідомив, що окрім пільг та допомоги, які забезпечує держава, у Києві існують власні програми соціального захисту, наприклад, «Турбота. Назустріч киянам», «Соціальне партнерство», «Діти столиці». На їхнє виконання у проекті бюджету Києва на 2012 рік передбачено виділити на 60% більше, ніж у поточному році – 144,5 млн. грн., а саме: «Турбота. Назустріч киянам» – 122,6 млн. грн.; «Соціальне партнерство» – 17,3 млн. грн.; «Діти столиці» – 4,6 млн. грн.

Крім того, 6,2 млн. грн. буде виділено на погашення заборгованості міської комплексної програми «Турбота» за 2008-2010 роки.

«У 2008-2010 роках була складна фінансова ситуація з наповненням дохідної частини міського бюджету. Вона призвела до обмеження фінансування додаткових заходів соціального захисту, які були передбачені міською комплексною програмою «Турбота» на 2006-2010 роки. В бюджетах поточного та наступного років ми передбачили кошти для погашення боргів наших попередників перед киянами. І наступного року остаточно ліквідуємо цю заборгованість», – пояснив Р.КРАМАРЕНКО.

Водночас, за його словами, велика увага наступного року буде приділятися оздоровленню дітей. Так, згідно з міською цільовою програмою, на оздоровлення вихованців дитячих будинків-інтернатів для дітей-інвалідів та дітей кризових категорій передбачено 10,5 млн. грн., що у 10 разів більше, ніж у 2011 році.

Голова КМДА Олександр ПОПОВ повідомив, що загалом наступного року на соціальну допомогу киянам буде спрямовано 2,46 млрд. грн. Це видатки у тому числі на виплату державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, сім’ям з дітьми, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, надання пільг та субсидій киянам.

Кошти також будуть виділені на капітальний ремонт третього корпусу центру захисту дітей «Наші діти» та утримання установ соціального захисту і соціального забезпечення.

«Ще до прийняття Стратегії розвитку Києва до 2025 року ми розпочали активні дії з покращення соціального клімату у столиці. І вже зараз можемо говорити про конкретні результати. Найбільшу увагу при формуванні майбутнього бюджету ми приділили саме соціальному захисту людей, які цього найбільше потребують», – сказав О.ПОПОВ.