КС визначив, що уряд має право регулювати розмір соцвиплат

Конституційний Суд України визначив, що Кабінет міністрів має право встановлювати розмір соціальних виплат у відповідності до фінансових можливостей держави.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення оголосив голова Конституційного Суду Анатолій ГОЛОВІН.

Зокрема, КС визначив конституційним пункт 4 прикінцевих положень закону про державний бюджет України на 2011 рік, яким уряду надається право встановлювати розмір соціальних виплат таким категоріям громадян: чорнобильцям, дітям війни і особам, звільненим з військової служби.

Подання про неконституційність цієї норми до КС подали народні депутати влітку 2011 року, рішення КС було прийняте 26 грудня 2011 року. Опозиційні народні депутати, які були присутні під час оголошення рішення КС, вигукували: «Ганьба!».

У коментарях щодо рішення КС народні депутати від НУ-НС Юрій КАРМАЗІН та Арсеній ЯЦЕНЮК наголошували, що це рішення суду є незаконним, а судді, які його прийняли, повинні нести відповідальність.