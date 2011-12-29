У Донецьку чорнобильці прикрасили ялинку невиконаними судовими рішеннями

У Донецьку ліквідатори Чорнобильської аварії перед будівлею регіонального управління Пенсійного фонду принесли й прикрасили ялинку невиконаними судовими рішеннями та своїми побажаннями діючій владі.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив член ініціативної групи чорнобильців, які брали участь у недавній протестній акції, колишній комендант наметового містечка Володимир ДЕРКАЧ.

За словами В.ДЕРКАЧА, це він приніс високу ялинку до будівлі управління ПФУ, але влада міста не дозволила встановлювати її, аргументувавши свою заборону порушенням норм благоустрою. Тому ялинку довелося тримати в руках, не скориставшись принесеною триногою, зазначив В.ДЕРКАЧ.

«Так, я приніс ялинку, і мені її там не дозволили встановлювати. Нам сказали, що це буде порушення, сказали: «Стійте й тримайте». Ми стояли й тримали. Нічого страшного, все пройшло нормально, - пояснив він. - Виглядала вона красиво: ми її прикрасили невиконаними судовими рішеннями й ще своїми побажаннями владі... Всяке-таке там було».

В.ДЕРКАЧ сказав, що навколо ялинки перед управлінням Пенсійного фонду зібралося близько 150 осіб, які підтримують цю акцію.

«Брали участь в акції близько 150 осіб, тих, хто підтримував акцію чорнобильців, і тих, які зацікавлені у виконанні судових рішень. Ялинка простояла 1,5 години», - зазначив він.

«Цією акцією ми хотіли владі нагадати, що ми живі, й вони зобов`язані виконувати закони. І ще - хай вони не розслабляються», - резюмував В.ДЕРКАЧ.

Довідка УНІАН. У Донецьку чорнобильці з 14 листопада пікетували Управління ПФУ в області, вимагаючи виплатити їм законні пенсії в повному обсязі.

Вночі 24 листопада Донецький окружний адміністративний суд задовольнив позов Донецької міськради про заборону акції протесту біля управління Пенсійного фонду через загрозу теракту.

27 листопада співробітники МНС у супроводі міліції демонтували намети згідно з рішенням суду про заборону акції.

29 листопада на місці демонтованого намету чорнобильці встановили новий, розрахований на 60 осіб.

Вночі 1 грудня Донецький окружний адмінсуд знову виніс ухвалу про заборону протестуючим чорнобильцям проводити свою акцію.

11 грудня за підсумками переговорів велика частина чорнобильців погодилася на запропоновані умови влади припинити акцію, отримавши гарантію виплати пенсій у повному розмірі за листопад і грудень 2011 року. Вони добровільно демонтували свої намети.

Разом із тим група чорнобильців не погодилася на запропоновану владою компенсацію пенсій. Їхній намет демонтували силою.