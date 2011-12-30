Закон про захист персональних даних дороблять. Штрафи відкладаються...

Уряд України за дорученням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА підготував пропозиції щодо вдосконалення закону «Про захист персональних даних».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі першого віце-прем`єр-міністра, міністра економічного розвитку і торгівлі Андрія КЛЮЄВА.

Зокрема, прийнято рішення запропонувати перенести термін запровадження штрафних санкцій за неподання інформації про базу персональних даних з 1 січня на 1 липня. Також Міністерству юстиції і Державній службі з питань регуляторної політики протягом місяця доручено переглянути закон «Про захист персональних даних» з погляду його відповідності реформам, запропонованим Президентом України, і європейській практиці.

Зміни до закону планується прийняти на початку 2012 року, зазначив А.КЛЮЄВ.

«Ми переконані, що в стислі терміни виправимо ситуацію, і виконання цього закону не буде обтяжливим для українських підприємців», - заявив він.

Перший віце-прем`єр зазначив, що застосування закону «Про захист персональних даних» викликало чимало скарг підприємців і Президент доручив уряду розібратися в проблемі і терміново виправити ситуацію.

А.КЛЮЄВ наголосив, що проблеми із застосуванням закону були штучно створені попередньою правлячою коаліцією. «Закон було написано нібито відповідно до європейських норм, проте насправді добрий намір було повністю спотворено, і захист персональної інформації став ще одним бюрократичним тягарем для бізнесу», - сказав він.

За словами А.КЛЮЄВА, реєстрація даних виявилася адміністративно дуже складною процедурою, що забирає у підприємця чимало часу як на підготовку таких документів, так і на багатогодинне стояння в чергах.

Нагадаємо, 1 червня 2010 року Верховна Рада прийняла Закон України «Про захист персональних даних». Указом Президента України від 9 грудня 2010 року було створено Державну службу України з питань захисту персональних даних. 25 травня 2011 року Кабмін прийняв постанову №616 «Про затвердження Положення про Державний реєстр баз персональних даних і порядок його ведення».