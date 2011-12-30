У Вінниці створено єдиний територіальний центр соцобслуговування

Рішенням Вінницької міської ради створено єдий територіальний центр соціального обслуговування, який об′єдує усі подібні центри колишніх 3 районів Вінниці.

У відповідному рішенні Вінницької міської ради від 27 грудня 2011 року, сказано, що Територіальний центр розмістився у Вінниці по вулиці Соборній,50.

Територіальний центр, який є бюджетною установою, утворено для здійснення соціального обслуговування та надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги за місцем проживання.

Територіальний центр провадить свою діяльність на принципах адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання стандартів якості, відповідальності за дотримання етичних і правових норм.

На соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) в Територіальному центрі мають право громадяни похилого віку, інваліди, хворі, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги. Також громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв`язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім’ї.

Як повідомляв УНІАН, Вінницька міськрада 30 вересня прийняла рішення про те, що з 2012 року ліквідуується поділ міста на райони.