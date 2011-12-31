Для жителів Луганщини на свята спрощено перетин кордону з Росією

На період Новорічних свят для жителів Луганської області спрощено порядок перетину кордону з Російською Федерацією.

Про це УНІАН повідомили у Луганській митниці.

Так, дозволений пропуск жителів Луганщини через місцеві пункти пропуску Можаївка-Герасимівка і Маноцкій-Юганівка з 6:00 (час український) 31 грудня 2011 року до 18:00 (час український) 10 січня 2012 року.

Це стало можливим завдяки тому, що Луганська область виступила з ініціативою організувати пропуск через кордон у святкові дні за спрощеною схемою, і російська сторона підтримала пропозицію своїх сусідів. Від імені голів Луганської і Ростовської областей Володимира ПРИСТЮКА і Василя ГОЛУБЄВА було підготовлене відповідне звернення до силових структур України і Росії.

Прикордонні служби України і РФ уже працювали за такою схемою на Великодні свята.