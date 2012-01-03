Президент упевнений, що 2012 рік принесе Україні успіх та процвітання

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ упевнений, що 2012 рік принесе кожній українській родині щастя та благополуччя, а Україні - успіх та процвітання.Про це глава держави сказав у привітанні співвітчизників з Новим роком, повідомляє прес-служба Президента.

«Рік, що минає, без перебільшення, був визначальним для нашої держави. Ми будували мости і дороги, школи і лікарні, стадіони і аеропорти. Ми збирали рекордні врожаї. Ми відкривали Україну для світу. Україна започаткувала новий рівень відносин з Європейським Союзом. Українці довели, що наша країна сильна єдністю народу. І ми надалі будемо берегти і укріплювати цю єдність», - зауважив він.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, «ми покладаємо великі надії на наступний 2012-й рік».

«Упевнений, наступний рік принесе кожній українській родині щастя та благополуччя, а Україні - успіх та процвітання. Ми продовжимо модернізацію нашої країни, продовжимо будувати сучасну, економічно розвинену, демократичну державу», - наголосив Президент.

Він нагадав, що 2012 року Україна прийматиме чемпіонат Європи з футболу. «Ми гідно зустрінемо гостей і покажемо нашу щиру, природну українську гостинність. Знаю, дух перемоги об’єднає наш народ!», - зазначив Президент.

Він побажав усім українцям доброго здоров’я, удачі та здійснення мрій.