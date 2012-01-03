В Україні підвищено соцстандарти

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» з 1 січня цього року підвищуються соціальні стандарти.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Зокрема, з 1 січня розмір прожиткового мінімуму у середньому на одну особу складає 1017 гривень.

Прожитковий мінімум для дітей до 6 років з 1 січня 2012 року становить 893 грн. проти 816 грн. на початок 2011 року; для дітей від 6 до 18 років - 1112 грн. проти 977 грн. на початок 2011 року; для працездатних осіб - 1073 грн. (початок 2011 – 941 грн.); для осіб, що втратили працездатність - 822 грн. (початок 2011 – 750 грн.).

Також зростає рівень забезпечення прожиткового мінімуму для малозабезпечених сімей. З початку 2012 збільшуються й розміри допомоги при народженні дитини, які протягом року будуть і надалі поступово зростати. Загалом вони зростуть у середньому за рік на 17%. Починаючи з 1 січня розміри допомоги становлять: на першу дитину – 26790 грн. (на кінець року – 28830 грн.); на другу дитину – 53580 грн. (на кінець року – 57660 грн.); на третю і наступну дитину – 107160 грн. (на кінець року – 115320 грн.).

З 1 січня максимальний розмір допомоги на дітей становить: віком до 6 років – 446,5 грн. (на кінець року – 480,5 грн.); від 6 до 18 років – 556 грн. (на кінець року – 598,5 грн.); від 18 до 23 років, які навчаються, - 536,5 грн. (на кінець року – 567 грн.).

Окрім того, у 2012 році зростає розмір допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. Зокрема, починаючи з січня 2012 року вона становить – 1786 грн. (до 6 років) та 2224 грн. (від 6 до 18 років). На кінець року розмір допомоги в залежності від віку дитини підвищується до 1922 грн. та 2394 грн.

У І кварталі 2012 року збільшується допомога інвалідам з дитинства та дітям інвалідам, зокрема, з початку року допомога інвалідам з дитинства разом з надбавкою на догляд складає: І групи (підгрупи А) – 1483,5 грн.; І групи (підгрупа В) – 1233 грн.; ІІ та ІІІ груп – 822 грн.