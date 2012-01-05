Єврокомісія запропонує країнам ЄС збільшити пенсійний вік

Брюссель. Офіс комісара ЄС з питань зайнятості Ласло АНДОРА планує підготувати рекомендації щодо збільшення пенсійного віку.

Про це повідомляє сьогодні Інтернет-видання EUuobserver з посиланням на польську агенцію PAP.

Згідно з повідомленням, рекомендації будуть оприлюднені у лютому, а їхня головна мета – сприяти подоланню економічних проблем, пов’язаних зі старінням населення.

Рекомендації не матимуть обов’язкового характеру.