Єврокомісія запропонує країнам ЄС збільшити пенсійний вік
13:40, 05 січня 2012Соцполітика
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Брюссель. Офіс комісара ЄС з питань зайнятості Ласло АНДОРА планує підготувати рекомендації щодо збільшення пенсійного віку.
Про це повідомляє сьогодні Інтернет-видання EUuobserver з посиланням на польську агенцію PAP.
Згідно з повідомленням, рекомендації будуть оприлюднені у лютому, а їхня головна мета – сприяти подоланню економічних проблем, пов’язаних зі старінням населення.
Рекомендації не матимуть обов’язкового характеру.
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