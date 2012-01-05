Набула чинності постанова про виплати для інвалідів-чорнобильців

Із 1 січня набула чинності постанова Кабінету міністрів України, якою запроваджено гарантовані мінімальні виплати для інвалідів-ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС.

Як повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України, постанова № 1210 «Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» була ухвалена 23 листопада 2011 року.

Згідно з документом, середній розмір пенсій учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС збільшиться майже вдвічі. Зокрема, інваліди І групи отримуватимуть 5439,52 грн. (в 2011 році – 2442,98), ІІ групи – 5128,73 грн. (в 2011 році – 2195,21), ІІІ групи – 3941,53 грн. (в 2011 році – 1421,61).

Крім того, як повідомляє прес-служба, вперше запроваджено гарантовані мінімальні виплати для інвалідів-ліквідаторів у відсотках до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною). Таким чином інваліди І групи отримуватимуть 2399,70 грн. (в 2011 році – 1321,0 грн.), ІІ групи –2147,10 грн. (в 2011 році – 1199,0 грн.), ІІІ групи –1894,50 грн. (в 2011 році – 1008,0 грн.).

"При цьому важливим є те, що за умови зміни розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, розмір виплати буде збільшуватися", - наголошується у повідомленні.